Dit mocht je nooit zien op Google Earth

De kerncentrale in Dodewaard Ⓒ Google Earth

AMSTERDAM - In België ontstond vorige week een rel omdat Google niet reageerde op een verzoek om kerncentrales onherkenbaar te maken op Google Earth. In Nederland doen we een stuk minder krampachtig over de zichtbaarheid van militaire bases, kerncentrales en koninklijke paleizen op satellietbeelden. De onzichtbaar gemaakte, ’geheime’ stukjes Nederland zijn dan ook op één hand te tellen. Maar dat was nog niet zo lang geleden heel anders...