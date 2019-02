’Te veel senioren overbehandeld’

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet Ⓒ ANP

Den Haag - GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet kreeg deze week ladingen aan kritiek over zich heen nadat ze een opzienbarend ziekenhuisplan voor senioren lanceerde. De ophef heeft de politica verbaasd, maar ze weigert in te binden. „Politiek is niet voor bange mensen.”