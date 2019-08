Neushoorn valt auto aan in Duits safaripark

Een bezoeker filmde de aanval door de 30 jaar oude neushoorn Kusini. Die ramde de auto van een medewerkster met zoveel kracht dat het voertuig omver rolde. De vrouw is vervolgens in een auto van collega’s in veiligheid gebracht.

De beelden zijn gepubliceerd door de krant Bild. Het is volgens het park nog onduidelijk waarom het dier door het lint ging. Kusini woont sinds ongeveer anderhalf jaar in het safaripark en moet nog wennen. Het is niet de bedoeling dat het dier vrij rondloopt op momenten dat bezoekers met hun eigen wagens door het park rijden.