Hoe kon fatale val Chloe (1) op cruiseschip gebeuren?

Peuter Chloe was met haar opa in de speelruimte van het cruiseschip Freedom of the Sea’s in de haven van Puerto Rico toen het drama zich voltrok. Chloe zou door haar opa op een balustrade zijn getild, waarbij de grootvader vermoedelijk over het hoofd zag dat er een raam in de grote glazen wand openstond.

Volgens de familie viel Chloe vervolgens uit het raam omdat ze op het glas probeerde te slaan. Dat deed de peuter ook altijd graag als ze ijshockeywedstrijden van haar broer bezocht. „Ze wilde op de ramen slaan zoals ze altijd doet. Het volgende moment is ze weg”, aldus een zegsman van de rouwende ouders. Chloe maakte een dodelijke val vanaf de elfde verdieping. Volgens eerdere mediaberichten verloor de opa de grip op zijn kleinkind.

De ouders, Alan en Kimberly Wiegand, willen weten waarom het raam openstond. „Waarom zou je in hemelsnaam een raam open laten in een glazen wand van een speelruimte voor kinderen?” De eigenaar van het cruiseschip, Royal Caribbean International, zegt geschokt te zijn, maar kan nog niet met antwoorden komen.

De ouders willen het lichaam van hun kindje zo snel mogelijk naar huis brengen in Sound Bend in de Amerikaanse staat Indiana.