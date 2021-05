Premium Voetbal

Oud-Ajacied Eyong Enoh: ’Het is bij mij flink misgegaan’

Eyong Enoh is terug in Amsterdam. De man die met Ajax vier prijzen pakte tussen 2011 en 2013 is komend seizoen opnieuw te zien op De Toekomst. Niet bij Ajax 1, maar bij Ajax Zaterdag in de Derde Divisie.