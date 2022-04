Jan Rot: ’Herinner mij als iemand die heel veel deed’

Gossip

Glennis Grace bij concert: ’Ik heb het nog niet echt verwerkt’

Glennis Grace heeft donderdagavond voor het eerst sinds het supermarktincident eerder dit jaar weer opgetreden. Aan het begin van het optreden in Venlo sprak de zangeres het publiek toe over het voorval, zo is te zien op beelden van Shownieuws.