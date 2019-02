Anderhalf jaar cel voor blote blokfluitspeler

De moeder en dochter die in het appartement woonden, raakten lichtgewond. De moeder werd gewekt toen L. de deur opentrapte, naar eigen zeggen onder invloed van amfetamine. Hij stormde de slaapkamers van de vrouw en het meisje binnen en begon een gevecht. Daarbij zwaaide hij onder meer met een honkbalknuppel. L. ging zo tekeer in de portiekwoning, dat die nog altijd niet bewoonbaar is. De twee vrouwen zijn verhuisd.

Gasaansluiting

Het vonnis is aanzienlijk zwaarder dan de acht maanden die de officier van justitie had geëist. De rechtbank in Den Haag vond dat „de ernst van de zaak onvoldoende tot uitdrukking kwam in de eis.” „Afgezien van diefstal lijkt dit sterk op een woningoverval met meer dan licht geweld.” De rechtbank wreef het L. ook aan dat hij met het gasfornuis had gesleept, waardoor de gasaansluiting was afgebroken en een explosie in de portiekwoning had kunnen ontstaan.

L. moet na het uitzitten van zijn straf voorkomen in IJsland. Daar wordt hij verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval, eveneens na het gebruik van amfetamine.