Spaans lagerhuis schiet begroting af

Bronnen rond de regering anticipeerden deze week al op een nederlaag bij de stemming. Ze stelden dat Sánchez in zo’n geval waarschijnlijk vervroegde verkiezingen uitschrijft. Die worden mogelijk in april gehouden.

Sánchez kwam vorig jaar aan de macht. Het parlement had zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy met een motie van wantrouwen naar huis gestuurd. De sociaaldemocratische PSOE-partij van de nieuwe leider beschikt echter over maar 84 van de 350 zetels in het lagerhuis. Zijn regering is afhankelijk van de steun van andere partijen.

