’Vrouwenhaat dreef schutter tot bloedbad yogastudio’

Maura Binkley (21) en Nancy van Vessem (61) werden door dader Scott Beierle onder vuur genomen bij het begin van een yogales in Tallahassee. De twee vrouwen overleefden het niet, vier anderen raakten gewond. Volgens de politie had de man zijn aanval tot in de kleinste details voorbereid. In de weken voor de aanval zocht hij online naar roosters van yogastudios in de omgeving. In een warenhuis kocht hij gehoorbescherming en een yogamatje. Hij liep vermoedelijk al langer met een vuurwapen rond.

Worsteling

De man stapte een half uur voor het begin van de yogales de studio binnen, meldde zich bij de receptioniste en besloot vervolgens buiten op het begin van de les te wachten. Toen de les begon, pakte hij zijn gehoorbescherming en een vuurwapen en begon te schieten. De twee dodelijke slachtoffers werden van achter neergeschoten. Toen een omstander de schutter belaagde met een stofzuiger, onstond een worsteling. Zijn vuurwapen weigerde, waardoor anderen de kans kregen om te vluchten en er niet meer slachtoffers vielen. Vervolgens maakte Beierle een eind aan zijn leven.

De actie was niet gericht op een specifiek persoon, maar volgens de polite is er wel een verband tussen de moordenaar en de locatie die hij koos. Via Facebook had hij in 2013 contact met een vrouw die aan yoga deed in Tallahassee. De politie vond in documenten van de schutter gruwelijke aantekeningen en verhalen over deze gesprekken.

Mishandeling

De man zou in zijn basisschooltijd ernstig seksueel mishandeld zijn. In zijn tijd in het Amerikaanse leger gedroeg hij zich ongepast tegen vrouwen en als docent werd hij ontslagen vanwege seksueel wangedrag. Zo zou hij een ziekelijke afkeer van vrouwen hebben ontwikkeld.