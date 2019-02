Zoon verdacht van doodslag op moeder

De woning aan de Medemblikker Span in Bunschoten. Ⓒ GinoPress

Bunschoten - Een 63-jarige vrouw die op 28 januari werd mishandeld in een woning aan de Medemblikker Span in Bunschoten-Spakenburg is bezweken aan haar verwondingen. Een 36-jarige zoon van haar wordt verdacht van doodslag.