Duitser ramt politieauto’s tijdens achtervolging door Brabant

Archieffoto Ⓒ AS MEDIA

BEST - Een 32-jarige Duitser heeft met de gestolen auto waarin hij reed drie politieauto’s en een voertuig van de marechaussee geramd. Na een lange achtervolging over de A67 en de A2 in Noord-Brabant pakten agenten de man uit Augsburg uiteindelijk op in Best. Daar had hij zich in de nacht van dinsdag op woensdag op een bedrijventerrein vastgereden.