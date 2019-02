GroenLinks wil vaccinatiepaspoort kleine kinderen

Dat wil GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema. „Het Rijksvaccinatieprogramma is afgelopen decennia veranderd: sommige vaccinaties zijn erbij gekomen, andere vaccinaties zijn weg. Hierdoor weten veel mensen niet tegen welke infectieziektes ze zijn beschermd, en het Rijk houdt het ook niet bij. Een vaccinatiepaspoort geeft mensen houvast.”

Er bestaan inentingspaspoorten voor mensen die op reis gaan en GGD’s houden op regionaal niveau wel bij wie gebruik heeft gemaakt van het aanbod, maar er zijn verschillende systemen in gebruik die niet zijn ontsloten voor het publiek. GroenLinks wil daar met het vaccinatiepaspoort verandering in brengen en legt het voorstel morgen aan staatssecretaris Blokhuis voor bij het debat over vaccinaties.

Renkema: „Een vaccinatiepaspoort geeft mensen informatie over welke inentingen zij hebben gehad, waarmee ze ook de regie over hun eigen gezondheidsbescherming kunnen pakken. Dat is basale kennis die ieder over zijn of haar eigen lichaam zou moeten hebben. Daarbij weet iedereen beter welke risico’s je wel of niet loopt bij een uitbraak hier of als je op reis bent.”