Verhit debat: raad Amsterdam valt over Sylvana heen

Bij het schietincident schoot de politie de 31-jarige Michael Fudge dood. Daarbij werd meermaals geschoten. Mogelijk was er sprake van ’suicide by cop’, maar dat wordt nog onderzocht.

Alle aanwezige fracties (GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Forum voor Democratie, Denk, SP, CU, CDA) spraken hun afschuw over de woorden van Simons uit. Zij stelde letterlijk dat „het bovenmatige aantal kogels” dat is gebruikt een ’klimaat van onveiligheid’ in Amsterdam creëert. Simons bood geen excuses aan voor haar voorbarige conclusies maar stelde wel dat haar woorden ’misschien te scherp’ zijn gekozen. Ze zette het debat desondanks door, hetgeen ook tot zichtbare wrevel bij leden van het college van burgemeester en wethouders leidde.

’Makkelijk praten als witte vrouw’

Volgens veel partijen zijn er in deze kwestie ’alleen maar verliezers’. Zij vroegen Simons dan ook terughoudendheid te betrachten en verwezen daarbij naar uitspraken van duo-raadslid Vreer Verkerke van BIJ1. Die stelde: „Je zou denken dat de politie genoeg getraind is om met een paar schoten iemand neer te brengen. Anders mankeert er iets aan hun training lijkt me. Jij hebt makkelijk praten als witte cisvrouw (iemand waarvan de identiteit overeenkomt met het biologisch geslacht waarmee zij geboren is, red.)”, schreef het duo-raadslid op Twitter richting SP-raadslid Nicole Temmink.

Simons wilde geen afstand nemen van die woorden. Ze vertelde zelfs dat ’jongeren van kleur’ in Amsterdam angst hebben om neergeschoten te worden door de politie, iets wat door Denk-raadslid Numan Yilmaz ’totaal niet herkend’ werd. „U bent angst in de samenleving aan het brengen!”, reageerde PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki als door een adder gebeten. „U moet zich kapot schamen! Dat u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang moeten zijn voor de politie is walgelijk!”, briesde VVD’er Eric van der Burg. Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren kon zijn afkeur tegen Simons’ woorden ook niet meer onderdrukken. „Politici horen zich niet uit te spreken over lopende onderzoeken. We gaan hier niet de politie publiekelijk afvallen voordat er feiten zijn!” Hij meldde dat Simons zich ’diep moet schamen’.

Ook GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma sprak zich uit tegen de wijze waarop Simons het debat voerde. Simons wreef in de ogen van de raad verder in de vlek door ook aandacht te besteden aan de brief die politieagent Joeri gisteren online zette en waarin hij zich richtte tot Simons. Volgens Simons stond er informatie in die momenteel nog in onderzoek is bij de Rijksrecherche.

Onsterfelijk belachelijk

D66-fractieleider Reinier van Dantzig werd ook fel en noemt het debat dat Simons aanzwengelde ’het dieptepunt’ in zijn carrière als raadslid. „De politie in Amsterdam is bijzonder professioneel. Wat u vandaag gedaan heeft is: uzelf onsterfelijk belachelijk gemaakt. De achterban die u vertegenwoordigt krijgt met u de komende tijd weinig voor elkaar, omdat wij denken dat mevrouw Simons in een complot gelooft.”

Burgemeester Halsema benadrukte dat er zich „een groot drama heeft afgespeeld.” Als er geschoten is met een politiewapen wordt altijd onafhankelijk onderzoek gedaan door de Rijksrecherche en is het goed gebruik dat er dan gewacht wordt met het trekken van conclusies. „Het onderzoek wordt nu gedaan, daar wordt prioriteit aan gegeven. De Rijksrecherche doet dit onderzoek omdat zij er verstand van hebben.”

Halsema heeft gisteren met de betrokken agenten gesproken. „Dit is niet waarom je agent wordt. Dat doe je om de stad veiliger te maken, boeven te vangen. Dit is een nachtmerrie voor alle betrokkenen. Ik zou er alleen nog over willen zeggen: we wachten de uitkomsten van het Rijksrechercheonderzoek af. In de tussentijd verdienen deze agenten ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel.”