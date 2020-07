OM: ’Oorzaak ongeluk met Stint niet te achterhalen’

Dat laten het OM en de baas van het bedrijf achter de Stint, Edwin Renzen, vrijdag weten. Renzen is per mail op de hoogte gesteld door zijn advocaat.

Bij het ongeluk met de elektrische bolderkar kwamen vier jonge kinderen om. Een begeleidster en een vijfde kind raakten ernstig gewond. De vraag bleef al die tijd waardoor het ongeluk kon gebeuren. Uit het onderzoek blijkt dat de begeleidster die de Stint bestuurde er alles aan deed om het voertuig te stoppen, maar dat dat niet lukte. De kar ramde een spoorboom en werd vervolgens gegrepen door een trein.

Het OM noemt de conclusies van het onderzoek ’teleurstellend’. ,,Het onderzoek is uitgevoerd door een zeer gedreven team van experts, dat niets liever wilde dan de waarheid boven tafel krijgen’’, klinkt het. Ook voor de nabestaanden van de kinderen en de andere betrokkenen is het een klap dat er nooit duidelijkheid zal komen, aldus het OM.

Het onderzoek heeft bijna twee jaar geduurd. Daaruit bleek dat de Stint nog reed toen de botsing plaatsvond. Veel technische onderdelen waren nog intact en uit data bleek dat de elektrische bolderkar normaal functioneerde voor het ongeluk. Niets wijst op een defect of een storing. Ook is de kans ’zeer klein’ dat elektromagnetische straling invloed had op de systemen van het felgekleurde voertuig.

De bestuurster van de Stint zal niet worden vervolgd, bepaalt het OM. Ook het kinderdagverblijf waar de begeleidster voor werkte, kan niets strafrechtelijk worden verweten. Werknemers kregen instructies en praktijklessen. Als een Stint mankementen vertoonde, werd de producent ingeschakeld om die op te lossen.

Het onderzoek naar die producent, het bedrijf Stintum van Renzen, loopt nog wel, aldus het OM. Dat laat weten dat vooralsnog nergens uit blijkt dat het bedrijf wist van eventuele kwetsbaarheden aan de elektrische bolderkar, maar dat er nog wordt gespit in enorme hoeveelheden data die in beslag zijn genomen.

Binnenkort weer de weg op?

Bronnen melden dat de Stint mogelijk binnenkort weer toestemming krijgt om de weg op te gaan. In de weken na het ongeluk werd de Stint verbannen van de weg, en bleek uit onderzoeken dat er het nodige rammelde aan de elektrische bolderkar. Later bleek dat bij de toelating van de Stint op de weg de drang naar innovatie voorrang kreeg boven veiligheidseisen, iets wat vaker voorkwam. Dat leidde tot een nieuwe Beleidsregel Bijzondere Bromfietsen.

Minister Van Nieuwenhuizen bepaalde al in april 2019 dat de Stint weer de weg op zou mogen na een nieuwe keuring, waarbij meer eisen gesteld zouden worden. Sindsdien was het wachten voor met name de kinderopvangsector, die dolgraag aan de slag wilde met de vernieuwde Stint. Inmiddels heet de Stint-variant waarin kinderen worden vervoerd de BSO-Bus en zijn alle keuringen door RDW en TNO met positief resultaat afgerond.

Vorig jaar liet Stintbaas Renzen aan De Telegraaf al zien hoe de bolderkar verspijkerd was. Er zaten honderden nieuwe onderdelen op en de besturing was volledig anders. Renzen hoopte vorige zomer al te kunnen gaan leveren.