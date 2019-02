Stenden Hogeschool vertrouwt op diploma’s uit Qatar

DEN HAAG - De onderwijsinspectie onderzoekt hoe de eisen worden gewaarborgd voor Nederlandse diploma’s die via de Stenden University Qatar worden verworven. Dit is een onderdeel van de Nederlandse NHL Stenden Hogeschool, die twaalf vestigingen in binnen- en buitenland heeft. De inspectie reageert op „signalen” dat die eisen en dus de waarde van de diploma’s mogelijk te wensen overlaten.