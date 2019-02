Minister waarschuwt buitenland voor Nederlandse pedofielen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Dekker uitzoekt of veroordeelde Nederlandse pedofielen in het buitenland wonen en wat zij daar doen. VVD-Kamerlid Van Oosten vraag of de wet langdurig toezicht kan worden ingezet om pedofielen een reisverbod op te leggen. CDA-Kamerlid Van Toorenburg pleit voor scherper toezicht. „Geef mensen die in Nederland zijn veroordeeld voor pedofilie desnoods een stempel in hun paspoort.”

PvdA-Kamerlid Kuiken vindt dat Nederland andere landen moet waarschuwen als daar Nederlandse pedofielen wonen. „We moeten voorkomen dat ze weer in de fout gaan, ook als zulke monsters uit het land vertrekken.”

Kamervragen om zedendelinquent

Aanleiding voor Kamervragen is ophef over de in Nederland veroordeelde pedofiel Hans V. De 66-jarige V. wordt verdacht van het misbruiken van zeker drie piepjonge meisjes in Kenia en ging eerder ook in Nederland in de fout.

De Telegraaf sprak afgelopen maanden met twee Nederlandse slachtoffers van de veroordeelde kindermisbruiker. Begin jaren ’90 vergreep hij zich aan de toen nog geen 10 jaar oude meisjes. In 1995 werd hij opgepakt en veroordeeld voor het misbruik van zes jonge meisjes. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Honderden slachtoffers

Tijdens het onderzoek werden foto’s gevonden van meer dan 180 mogelijke slachtoffers, bleek uit onderzoek van deze krant. Hoewel V. aangaf zich te laten behandelen, kon hij niet lang na zijn celstraf toch naar Kenia verhuizen.

Het heeft er alle schijn van dat hij daar twintig jaar lang opnieuw jonge meisjes wist te misbruiken. Zo werd hij in 2001 al verdacht van misbruik en werd een boekje gevonden met tientallen namen van weesjes. Bij hun namen noteerde hij of ze maagd waren of niet. Volgens Keniaanse media is hij eind januari op borgtocht vrijgelaten.