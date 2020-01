Wat als coronavirus ons land treft? ’Er komen geen aparte gates op Schiphol’

Drukte in de vertrekhal van luchthaven Schiphol tijdens het begin van een vakantie. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nederland is zeer goed voorbereid op de eventuele komst van het coronavirus, stelt het RIVM. Terwijl in China steden worden afgesloten, scholen sluiten en tientallen mensen zijn overleden, is het de vraag hoe Nederland reageert bij eventuele besmettingen. Hoe wordt Nederland het virus dan de baas?