President Brazilië ontslagen uit ziekenhuis

Bolsonaro werd in september neergestoken terwijl hij campagne voerde voor de presidentsverkiezingen. Hij is eind januari weer geopereerd. De rechts-populistische leider liet via Twitter weten opgelucht te zijn dat hij weer aan de slag kan gaan. „Een maand in het ziekenhuis en drie operaties tijdens de afgelopen vijf maanden”, zuchtte hij op Twitter.

