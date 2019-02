Arrestaties voor grote dumping drugsafval in wijk Eindhoven

MARICMEDIA Ⓒ Brandend drugsafval: 20 bewoners moeten op zondagochtend hun appartement uit.

EINDHOVEN - De politie heeft woensdag twee 20-jarige mannen opgepakt wegens dumpingen van drugsafval in een straat in Eindhoven. Op 6 oktober werd in de Offenbachlaan een bestelbus aangetroffen, volgeladen met chemisch drugsafval. De dag erna werd nog zo’n bus in de straat geparkeerd en in brand gestoken. Hierdoor kwamen zeer giftige gassen vrij en moesten bewoners van een flat geëvacueerd worden.