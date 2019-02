Minister aan de slag met omstreden plan GroenLinks

Ellemeet kreeg eerder deze week juist een karrenvracht aan kritiek over zich heen. Onderwerp van discussie was haar plan om speciale ouderenartsen - geriaters -voortaan mee te laten kijken als 70-plussers in het ziekenhuis belanden voor een behandeling.

Zo’n geriater kan volgens Ellemeet een betere inschatting maken of de patiënt de behandeling nog wel goed aankan en ook daadwerkelijk beter uit een operatie komt, dan hij erin ging. „Er worden nog te veel senioren overbehandeld”, aldus de GroenLinkser.

’Wreed’

Op sociale media kreeg Ellemeet de wind van voren. Critici noemden het plan ’wreed’. Er werd zelfs geopperd dat het leek op ’nazi-praktijken’ en dat het GroenLinks-Kamerlid ouderen voortijdig de dood wilde injagen. De meeste opponenten menen dat Ellemeet 70-plussers uit kostenoverwegingen hun ziekenhuisbehandeling zou willen ontzeggen.

Minister Bruins ziet het GroenLinks-plan echter wel zitten. Ook hij is van mening dat er beter moet worden gekeken of zorg wel zinnig is. Daar is hij al langer mee bezig, maar dan voor alle leeftijdscategorieën. Hij wil nu ook met onderzoeksorganisatie ZonMW in gesprek over een grotere rol voor geriaters bij het behandelen van senioren in het ziekenhuis.

Druk

PVV-leider Wilders heeft weinig op met het GL-voorstel. Hij vreest dat 70-plussers zich erdoor onder druk gezet kunnen voelen om maar af te zien van operaties. „De halve wereld ons land binnenlaten en gratis zorg geven, maar onze ouderen moeten zweten of ze nog wel een nieuwe hartklep krijgen? Ziek”, oordeelt hij.

Ellemeet staat ondanks de heftige berichten op sociale media nog steeds vierkant achter haar plan. „Het gaat mij niet om de kosten, maar om de kwaliteit van leven. Geriaters kunnen beter inschatten of een oudere nog een heftige operatie kan ondergaan. Ze kunnen patiënten informeren als ze denken dat ze na een ingreep niet meer volledig zullen herstellen, of bijvoorbeeld niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Veel ouderen vinden zulke informatie belangrijk. Nu krijgen ze het niet altijd. De afweging moet uiteindelijk altijd door de patiënt zelf worden gemaakt.”