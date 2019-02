Bewijzen stapelen zich op tegen hipsterjihadi en broer

Verdachte Alfatah al-H. (en broer van Balie-jihadi Abdulaziz al-H.) met advocaten Bart Nooitgedagt en Dino Bektesevic. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Rotterdam - Niet alleen de ex-vriend van journaliste Ans Boersma was volgens justitie een terreurkopstuk, ook zijn broer Fatah zat hoog in de boom bij een Syrische jihadgroep. In Nederland probeerden de broers als voorbeeldige oorlogsvluchtelingen onder de radar te blijven. Maar Fatah sprak zijn mond voorbij.