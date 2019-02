Nederland houdt Sea Watch 3 aan de ketting

Het schip mag de haven niet verlaten omdat er nadere inspecties moeten worden uitgevoerd door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hun Italiaanse collega’s ontdekten vorige week dat het schip niet voldoet aan veiligheidsvoorschriften en ook de milieuregels overtreedt. Over twee weken is het rapport af. In de tussentijd kunnen volgens de inspectie ook werkzaamheden worden verricht om geconstateerde gebreken te verhelpen.

Nederlandse inspecteurs bekijken nu bovendien of het schip wel geschikt is om langdurig met veel migranten aan boord op zee te blijven, vertelt een woordvoerder van de inspectiedienst. „Daarbij gaat het er onder meer om of adequaat zorg kan worden verleend en of er wel voldoende plaats is om bijvoorbeeld de nacht door te brengen.”

Diplomatieke strijd

De inzet van Nederlandse inspecteurs is een doorbraak in een al maanden sluimerende diplomatieke strijd met de populistische Italiaanse regering. Die vindt dat Nederland te weinig doet, terwijl veel reddingsschepen onder Nederlandse vlag varen.

Zo staat Sea Watch 3 in het kadaster ingeschreven op het adres van het Amsterdamse krakersbolwerk Vrankrijk, ook al is de Duitse stichting Sea Watch uit Berlijn de eigenaar. De activisten hebben eerst geprobeerd het 55 meter lange schip in de vaart te krijgen met een watersportcertificaat, maar daar stak de ILT eerder al een stokje voor. Desondanks hield de inspectie lang vol dat ze geen onderzoeksbevoegdheden had, omdat de inspectie geen controles uitvoert op pleziervaartuigen.

Daar kwam vorige week verandering in. Dat komt volgens de Italiaanse kustwacht omdat zij bij een inspectie constateerde dat veiligheids- en milieuvoorschriften niet werden nageleefd. De ILT zegt nog zeker twee weken nodig te hebben voor het afronden van haar onderzoek.

Mensensmokkel

De Sea-Watch 3 is erg omstreden. De bemanning stelt dat ze mensenlevens redt in de Middellandse Zee en in veiligheid brengt in Italië. Dat land beschuldigt Sea Watch en andere hulporganisaties die hetzelfde doen van het aanjagen van mensensmokkel. Het land heeft tussen 2014 en 2017 meer dan 623.000 illegale immigranten opgevangen en heeft geen zin in de opvang van nog meer migranten.

Dit jaar kwam Sea Watch 3 al twee keer in de problemen omdat het schip in geen enkele nabije haven aan mocht meren. Uiteindelijk zijn de opvarenden na lang overleg over verschillende landen verdeeld.