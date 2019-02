Filipijnse journalist opborgtocht vrij

Maria Ressa is een luis in de pels van president Duterte. Ⓒ Foto EPA

MANILA - De Filipijnse journaliste die door de autoriteiten in haar land is gearresteerd, is na een dag weer vrijgelaten. Donderdag bepaalde de rechter dat directeur Maria Ressa van nieuwssite Rappler op borgtocht vrij mag, nadat ze omgerekend 1700 euro had overgemaakt.