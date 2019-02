Veel doden bij aanslag op bus Iraanse Revolutionaire Garde

Wrakstukken na de zelfmoordaanslag op leden van de Iraanse Revolutionaire Garde. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

ZAHEDAN - Door een zelfmoordaanslag op een bus met leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn in het oosten van Iran 27 doden en dertien gewonden gevallen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door soennitische jihadisten in de regio, de groep Jaish al-Adl die het vaker op Iraanse veiligheidstroepen gemunt heeft.