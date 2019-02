Vader looft bedrag uit voor tip wie zoon in elkaar sloeg

In de nacht van zaterdag op zondag ging het rond 2.00 uur mis voor de deur van discotheek Aspen Valley op de Korenmarkt in het centrum van Arnhem. De jongeman wordt meerdere keren geslagen door twee of drie jongens, zegt vader Rob tegen Omroep Gelderland.

De Arnhemmer wordt naar de grond gewerkt en vervolgens nog maar eens tegen het hoofd geschopt. „Daarna kregen wij een belletje dat onze zoon op de spoedeisende hulp lag. Hij was er behoorlijk slecht aan toe. Hij heeft meerdere vuistslagen in zijn gezicht gehad. Zijn hoofd was bont en blauw en gezwollen, daarnaast kreeg hij meerdere hechtingen”, vertelt Rob, die met zijn zoon aangifte heeft gedaan.

Ook voor de politie is nog niet duidelijk wie er achter het straatgeweld zitten. De gouden tipgever kan rekenen op 500 euro van vader Rob. „Dat is het me absoluut waard, geld is vaak een goede motivator.”