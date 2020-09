Veiligheidsregio in Gelderland getroffen door gijzelsoftware

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

ARNHEM - De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is het slachtoffer van gijzelsoftware. Dat meldt de VNOG op zijn website. De veiligheid is niet in het geding. Uit welke hoek de aanval komt is niet bekend, stelt de VNOG.