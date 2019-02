Lonen blijven achter, terwijl prijzen stijgen

Over de maand januari zijn de prijzen met 2,2 procent omhoog gegaan, terwijl de cao-lonen op een plus van 2 procent bleven steken. „Dat houdt niet over”, reageert econoom Nic Vrieselaar van de Rabobank.

De opwaartse trend van de lonen in de tweede helft van 2018 zette in de eerste maand van dit jaar niet door, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dankzij de btw-verhoging en de hogere energiebelasting gingen de prijzen in januari wel verder omhoog. Vooral dagelijkse boodschappen, de kapper en de sportschool werden duurder door de btw-verhoging.

De inflatie is vooralsnog in lijn met de voorspellingen die onder de koopkrachtbelofte van het kabinet liggen. Maar om die koopkrachtstijging van circa 1,5 procent dit jaar te laten uitkomen, zullen ook de lonen flink moeten toenemen. Dat gebeurt nog niet. „Januari is een wat sneu begin van het jaar”, aldus Vrieselaar.

Het Centraal Planbureau komt over een maand met nieuwe ramingen. De inflatie ligt keurig in lijn. Of de loonstijging ook conform de eerdere verwachtingen is, zal dan moeten blijken. Volgens het CPB gaat 96 procent van de huishoudens er dit jaar op vooruit.