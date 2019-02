’Flexjob sloopt stelsel’

Dat zeggen arbeidssocioloog Fabian Dekker en TNO-onderzoeker Sarike Verbiest. Het aantal flexwerkers en zzp’ers is in vijftien jaar tijd bijna verdubbeld, zo meldt het CBS vandaag.

In 2003 waren er nog 1,7 miljoen flexwerkers en zelfstandigen, inmiddels zijn dat er 3,1 miljoen. „Dit zorgt voor druk op de schatkist”, zegt Dekker. „Zpp’ers hebben fiscale voordelen die werknemers niet hebben. En flexwerk holt het sociale stelsel uit.”

Veel flexwerkers en zzp’ers willen graag vrijheid en autonomie, zegt Dekker. Maar dat geldt niet voor iedereen: „Bij veel tijdelijk werkenden wordt flex opgelegd door werkgevers.”

Vijftien jaar geleden had driekwart van alle werkenden nog een vast contract. Inmiddels is dat nog maar 60 procent. Van de bouwvakkers heeft minder dan de helft een vast contract. Van de verpleegkundigen had 9 op de 10 destijds nog een vaste baan, inmiddels is dat nog maar driekwart.