Ddos-tiener: ’Ik had geen zin in schoolopdracht’

Via de politie komen we in contact met de tiener, die pertinent anoniem wil blijven. Hij woont ergens in het midden van Nederland en wil net als zijn ouders waarschuwen voor de gevolgen van een ogenschijnlijk onschuldige en moderne vorm van ’kattenkwaad’.

„Ik kreeg die dag op school een opdracht waar ik geen zin in had. Ik moest een soort brochure maken. Omdat ik niet wilde zitten tot halfvier, besloot ik om het netwerk plat te leggen. Via Google vond ik software om dit te doen. Die kostte een paar tientjes.”

Via zijn telefoon lanceerde Bas de aanval. „Binnen een paar seconden viel internet uit en konden we naar huis.” Thuis biechtte Bas lacherig zijn actie op. Zijn ouders zagen de actie net als hijzelf vooral als een kwajongensstreek.

Werkstraf

Een halfjaar na de aanval, in 2018, werd bij de tiener thuis aangebeld. Zijn moeder schrok. „Er stonden twee politiemensen aan de deur, in uniform en met revolvers. Het maakte diepe indruk”, vertelt ze.

Bas bekende meteen dat hij achter de aanval zat. „De politie had mijn gegevens achterhaald via de website van de man die de software online had aangeboden.” De scholier werd urenlang bij de politie gehoord en kreeg uiteindelijk bij Stichting Halt een werkstraf van twintig uur opgelegd.

„Jongeren zien cybercrime als kattenkwaad. Je realiseert je de gevolgen niet, maar die zijn er wel. Voor jezelf en slachtoffers”, zegt Bas. Omdat hij pas na het examen gepakt werd, had zijn actie geen gevolgen voor hem op school. „Ik was eerst niet welkom op de diploma-uitreiking, maar na een gesprek en excuses mocht ik er gelukkig toch nog bij zijn.”