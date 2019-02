Aziatische ondernemers doelwit van criminelen

Lihong gaat nooit meer alleen naar huis sinds ze bruut werd overvallen in Oldenzaal. Ⓒ robert HOETINK

OLDENZAAL - Een criminele bende is actief in het oosten van het land die het specifiek op Aziatische ondernemers heeft gemunt, zo signaleert de politie. De handelwijze van de groep is nagenoeg hetzelfde: vooral Chinese restauranthouders worden vanaf hun bedrijf naar huis gevolgd en overvallen. In een half jaar tijd zijn er al 54 soortgelijke berovingen en inbraken geteld onder deze bevolkingsgroep.