Verdachte moordplan op vastgoedmiljonair Arthur Paes voor rechter

LIVE – Verslaggever Bart Mos is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 09.00 uur).

Jan W. werd drie jaar geleden gearresteerd omdat uit een geluidsopname zou blijken dat hij een huurmoordenaar de opdracht gaf tot liquidatie van zijn voormalige werkgever Paes.W. (66) was tot 2010 hotelmanager voor Paes in de Ghanese hoofdstad Accra, maar werd daar ontslagen op verdenking van fraude. Paes zelf kwam afgelopen jaren vooral in het nieuws vanwege de beschuldiging van kindermisbruik in Ghana, het land waar hij eerder als weldoener status verwierf. Jan W. was een van de belangrijkste bronnen voor deze misbruikbeschuldigingen.

Uit het opgenomen gesprek, in handen van De Telegraaf, wordt duidelijk dat de voormalige hotelmanager zeer gebrand was op het omleggen van z’n ex-baas Paes. „Hij moet honderd procent dood, want als hij gewond is of wat dan ook (...) dan wordt hij alleen maar gevaarlijker”, zegt W. duidelijk hoorbaar tegen een crimineel die hij kort daarvoor op de Rotterdamse basisschool van z’n dochtertje heeft leren kennen. De ’hitman’ Rob L. lijkt de opdracht goed te begrijpen: „Het wordt een afrekening, let maar op, hoe je die in de krant duizenden keren ziet. Eén in de kop. Pop-pop-pop-pop-pop-pop... Magazijn leeg”, antwoordt Rob z’n opdrachtgever.

Wat Jan W. op dat moment niet weet, is dat de huurmoordenaar een geheel ander plan heeft en alle gesprekken over het moordplan stiekem opneemt met een onder z’n kleren verborgen voicerecorder.

Zo wordt er vastgelegd dat Rob aan Jan W. toezegt voor 4000 euro een vuurwapen met geluidsdemper en een motorscooter te regelen. Samen spreken zij af dat Paes ’s ochtends vroeg bij het verlaten van zijn kasteel in het Belgische Esneux doodgeschoten moet worden. In werkelijkheid koopt Rob L. helemaal geen wapen of scooter van het geld, maar gebruikt hij de geluidsopname vervolgens om Jan W. mee te chanteren. Jan betaalt de huurmoordenaar daarop nóg eens duizend euro, om te voorkomen dat deze met de opname naar Paes stapt. Uiteindelijk doet Rob L. dat tóch, waarna Paes de geluidsopname aan de politie overhandigt. De huurmoordenaar legt een belastende getuigenverklaring af en Jan W. wordt kort daarop gearresteerd. In de vele verhoren die volgen, houdt W. vol dat hij nooit serieus van plan is geweest om Paes te vermoorden, maar er door Rob L. is ingeluisd.