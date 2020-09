’Oktober wordt nog natter dan normaal’

Er is volgens Weeronline eensgezindheid in de computerberekeningen: oktober wordt waarschijnlijk natter dan normaal. Oktober is normaal al de natste maand van het jaar met gemiddeld over het land 83 mm en nu wordt het dus nog natter.

De regen wordt veroorzaakt door lagedrukgebieden die vanaf de Atlantische Oceaan over ons land trekken. De zuidwestenwind voert relatief zachte lucht aan, waardoor een warme winterjas vaak nog niet nodig is. Toch steekt soms een aantal dagen een noordenwind op en dat kan tijdelijk guur herfstweer opleveren, waarbij de winterjas een must zal zijn.

Herfstvakantie

Of we dit jaar een verregende herfstvakantie krijgen is nog niet te zeggen. Er is geen duidelijkheid in welk deel van de maand de meeste regen zal vallen.

Wel is het zo dat de kans op droog weer in de tweede helft van de maand lijkt toe te nemen. Als dit scenario uitkomt kunnen regio Midden en regio Zuid beter vakantieweer verwachten dan regio Noord. Regio Noord heeft vakantie van 10 tot en met 18 oktober en regio Midden en regio Zuid de week erna.