OM eist dat ’poepsmeerder’ hulp zoekt

Verslaggever Mascha de Jong was bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

B. maakte volgens de officier van justitie in de periode van augustus 2017 tot april 2018 het Vondelpark in Amsterdam onveilig door joggende en fietsende vrouwen van achteren aan te vallen. Daarbij werden hun gezichten besmeurd met poep, die volgens het OM bij enkele slachtoffers in de mond, ogen en neus terechtkwam. Een van de slachtoffers was een 14-jarig meisje. Ook zou hij in het Amstelpark masturberend achter een joggende vrouw zijn aangegaan.

De vrouwen voelden zich volgens de officier van justitie „heel erg vies en heel erg vernederd.” Sinds de verdachte is opgepakt, wordt er niet langer geheimzinnig gedaan over wat de ’ongevaarlijke, stinkende substantie’ was die de vijf slachtoffers in hun gezicht gesmeerd kregen. Het blijkt te gaan om poep.

De vrouwen werden in 2017 en 2018 ’s ochtends vroeg in het Vondelpark mishandeld en besmeurd. Het 14-jarige meisje werd in oktober 2017 van achter belaagd, tegen de grond gewerkt en kreeg vervolgens poep in haar gezicht.

Het meisje was toen al het vierde slachtoffer. Er heerste onrust onder de Amsterdammers, waardoor de politie genoodzaakt was te melden dat de geheimzinnige ’stinkende substantie’ niet gevaarlijk was. Aanvankelijk wilde de politie die informatie niet prijsgeven, omdat het belangrijke daderinformatie was die gebruikt werd bij de opsporing van de man.

De vrouwen voelden zich volgens de officier van justitie „heel erg vies en heel erg vernederd.” „Het heeft ook veel impact gehad op veel andere Amsterdamse vrouwen en meisjes, die de parken hebben gemeden.” Ze vermoedt dat de poep van hem zelf was., omdat de slachtoffers spraken van een „warme of lauwe” substantie.

De verdachte ontkent alle beschuldigingen. „Ik zou echt niet mensen in hun gezicht besmeuren. Ik ben een heel schoon persoon en douche wel drie tot vier keer per dag.”

Volgens het OM zijn er voldoende aanwijzingen dat hij het heeft gedaan. Zo bleek dat B. eind 2016 bij buren voor de deur heeft gepoept, waarna de uitwerpselen door de brievenbus waren gedaan en de deurkruk ermee was besmeurd. B. erkent dit en zegt dat hij het deed omdat zijn vrouw wilde scheiden en hij zich niet kon uiten. Tijdens observaties hebben agenten twee keer gezien dat hij op straat poepte en de uitwerpselen in een papiertje wikkelde en in zijn auto legde. Ook kwam hij veelvuldig in de betreffende parken en voldoet hij volgens het OM aan het signalement.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.