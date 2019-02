Poepsmeerder (42) voor de rechter

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Sinds de verdachte is opgepakt, wordt er niet langer geheimzinnig gedaan over wat de ’ongevaarlijke, stinkende substantie’ was die de vijf slachtoffers in hun gezicht gesmeerd kregen. Het blijkt te gaan om poep.

De vrouwen werden in 2017 en 2018 ’s ochtends vroeg in het Vondelpark mishandeld en besmeurd. Zelfs een meisje van veertien werd in oktober 2017 van achter belaagd, tegen de grond gewerkt en kreeg vervolgens poep in haar gezicht.

Het meisje was toen al het vierde slachtoffer. Er heerste onrust onder de Amsterdammers, waardoor de politie genoodzaakt was te melden dat de geheimzinnige ’stinkende substantie’ niet gevaarlijk was. Aanvankelijk wilde de politie die informatie niet prijsgeven, omdat belangrijke daderinformatie was die gebruikt werd bij de opsporing van de man.