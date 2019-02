Verplicht hulptraject geëist voor verdachte poepveger Vondelpark

De paniek in Amsterdam Zuid en West was groot in de zomer van 2017. Meerdere vrouwen werden ’besmeurd met een niet-gevaarlijke substantie’. De politie patrouilleerde vervolgens maandenlang extra in het drukste park van Nederland. Vrouwen meden het park en moeders lieten hun dochters er niet meer doorheen rijden. Een verdachte werd op dat moment niet opgepakt. Hoewel Gonzalo B. in die tijd wel werd gezien en gesproken in het park.

Het onderzoek werd eind 2017 zelfs gesloten. Maar toen de poepveger in april 2018 nogmaals toesloeg – ditmaal bij een meisje van 14 jaar - werd het onderzoek razendsnel weer opgepakt. Gonzalo B. werd wederom in de nabijheid van de plaats delict aangetroffen, waarop de politie besloot hem voor langere tijd te volgen.

Een week na dat incident trof de politie hem tweemaal poepend aan op straat. Een keer tussen de auto’s in Amsterdam-Zuid. Gonzalo B. deed zijn drol in een wc-papiertje en legde die op de bijrijdersstoel. Op 8 mei vorig jaar lichtte de politie de Almeerder van zijn bed en deed een huis- en autozoeking. Ze troffen onder andere een tasje aan met zwarte handschoenen, een muts en tissues.

Hoewel Gonzalo B. beaamt dat hij als uiting van frustraties graag kakt in de open lucht en het zelfs eind 2016 uit woede aan de deurpost van de buren smeerde, ontkent hij echter dat hij in 2017 en 2018 vijf vrouwen in het Vondelpark met zijn eigen lauwwarme poep besmeurde. „Zoiets zou ik nooit doen. Ik probeer een goed voorbeeld voor mijn zoon van 4 te zijn.”

Zowel de officier van justitie als de rechters vonden het moeilijk om hem het hele voortraject te horen bekennen, evenals het aanwezig zijn op de plaatsen delict, maar dat hij de daad zelf hardgrondig bleef ontkennen.

Narcisme en borderline

De oudste rechter bleef lang stilstaan bij de gesprekken die B. voerde met de psychiater en psycholoog in aanloop naar de rechtbank. Het ontkennen was geen gevolg van een psychiatrische afwijking – die heeft B. niet – maar kan wel heel goed voortkomen uit zijn gehavende persoonlijkheidsontwikkeling. B. wordt gediagnosticeerd met narcisme en borderline.

Een gevangenisstraf heeft in het geval van B. ook niet zoveel zin, vond de officier van justitie. Hij heeft hulp nodig. Zij eiste daarom een half jaar voorwaardelijk, zodat hij de bijzondere voorwaarde, een verplicht hulptraject bij ggz-instelling De Waag, aangaat. Ook eiste zij een taakstraf van 240 euro.

De rechters doen over twee weken uitspraak. Overigens was de opmerking van Gonzalo B. na de rechtszitting wel het vermelden waard: hij moest heel nodig naar de wc…