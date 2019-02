Bankier onder vuur na afknallen berggeit

Bryan Kinsel Harlan uit Texas betaalde omgerekend een kleine 100.000 euro om in de Himalaya even los te mogen gaan met zijn jachtgeweer. Normaal zouden we daar nooit van gehoord hebben, maar sinds hij een foto op social media plaatste, wordt hij wereldwijd verguisd.

Op het plaatje staat Bryan met een trotse glimlach. De Amerikaan poseert met zijn hand op het lijf en de kop van een schroefhoorngeit. Dat hij er ook nog aan toevoegde dat het schot van dichtbij was, maakt hem niet veel sympathieker. „Ik ben erg trots op deze trofee”, zegt hij tegen lokale media.

De schroefhoorngeit, een dier dat 160 centimeter lang en 120 kilo zwaar kan worden, is het nationale symbool van Pakistan. De populatie was zo sterk afgenomen dat de jacht een tijd verboden was. Alleen met een (dure) licentie is het nog wel toegestaan. Het geld wordt gebruikt voor projecten om de geit te behoeden voor uitsterving.

Op social media reageren veel mensen woedend, ook in privéberichten naar de man zelf. De bankier krijgt zelfs doodsbedreigingen. „Ze zeggen dat het misselijkmakend is dat ik zo’n prachtig dier dood voor de sport en dat het triest is. Maar deze manier van jagen is een goed voorbeeld van hoe jagers en dorpelingen kunnen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken: natuurbehoud”, zegt de man bij wijze van verdediging

