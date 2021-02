Bitcoins ingenomen bij inval politie, ook vuurwapen aangetroffen

Bij de inval afgelopen dinsdag werden diverse „verboden spullen waaronder harddrugs en softdrugs aangetroffen”, meldt de politie vrijdag. Het gaat om een speciaal politieteam dat zich bezighoudt met de inbeslagname van minder zichtbare goederen. „Cryptocurrency spelen een steeds grotere rol in de wereld van ondermijning. Het gaat om een soort digitale munteenheid, die vaak wordt gebruikt als alternatief geldsysteem voor reguliere geldsoorten.”

De verdachte, een 31-jarige man uit Den Bosch, is aangehouden op verdenking van de handel in drugs en het bezit van een vuurwapen. Mogelijk is er ook sprake van witwassen.

Aanleiding van het onderzoek was informatie dat er mogelijk sprake was van dealen en wapenbezit op het adres in Den Bosch.

De bitcoin was vrijdag aan het begin van de avond zo’n 40.000 euro per stuk waard. Of de in beslag genomen cryptocurrency de populaire bitcoin is of dat het om een andere digitale munt gaat, is niet duidelijk.