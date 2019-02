Zestig jaar cel voor misbruik 276 kinderen

Sánchez Latorre werd vorig jaar gearresteerd in buurland Venezuela, na vijf jaar voortvluchtig te zijn geweest. De Colombiaan bekende tijdens zijn proces schuld aan misbruik van 276 jongens en meisjes. Volgens de rechtbank in Barranquilla gebeurde dat in 2007 en 2008.

Sánchez Latorre ontmoette zijn slachtoffers online en sprak met ze af in winkelcentra. Foto's en video's van het misbruik deelde hij online onder zijn schuilnaam Big Bad Wolf. De autoriteiten verdenken de pedofiel ervan dat hij ook andere misdaden in Venezuela heeft begaan.