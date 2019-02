’Maar Pino wat doet u nu?’

De Brexit is zacht en blauw. Tenminste, zo wordt ze voorgesteld in een nieuwe, opmerkelijke campagne-uiting van Buitenlandse Zaken. Daarbij ligt op het bureau van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) een mensgroot, blauwharig monster met op zijn witte T-shirt het woord ’Brexit’. Blok kijkt ernaar alsof hij erdoor is overvallen en niet goed weet wat hij ermee aan moet.

Impactscan

Dat is ook de boodschap van de campagne richting Nederlandse bedrijven: is jouw bedrijf klaar voor de Brexit? Bedrijven worden opgeroepen de ’Brexit impactscan’, te doen, waarbij ze kunnen checken waar ze rekening mee moeten houden en wat ze moeten regelen als de Britten de EU verlaten.

Het blauwe monster zorgde online voor een hausse aan reacties, onder anderen van collega-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid): „Stef? Geen even een teken van leven zodat we zeker weten dat het goed is afgelopen.” Velen vragen zich af wie er in het monsterpak zit.

De geënsceneerde foto wordt duidelijk niet serieus genomen: