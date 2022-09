Treinreizigers urenlang gestrand op Amersfoort Centraal

Volgens de woordvoerster was er door nog onbekende reden een „storing in het ict-systeem van ProRail.” Hierdoor was er sinds vrijdagavond rond 23.00 uur geen treinverkeer van en naar Amersfoort Centraal mogelijk.

Inmiddels is de storing verholpen. Rond 06.15 uur wordt het treinverkeer naar verwachting weer opgestart.

„Het is heel vervelend dat reizigers op het station zijn gestrand”, aldus de zegsvrouw. Het inzetten van vervangend vervoer, zoals bussen, was volgens haar „slechts mondjesmaat” mogelijk door het personeelstekort.