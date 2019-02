Moordzaak Jair Wessels niet in groter onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) had verzocht de liquidatiezaak van Wessels in Den Haag onder te brengen. Dat verzoek kwam voort uit verklaringen van verdachte Tony de G. (34) over de moord op Wessels (30), die in juli 2017 werd doodgeschoten op het parkeerterrein bij station Breukelen. De G. werd eind vorig jaar gepresenteerd als kroongetuige, vlak voordat de rechtbank zich inhoudelijk over de moord zou buigen.

De G., die de liquidatie heeft bekend, zou naar de top van Caloh Wagoh hebben gewezen als opdrachtgevers. Eind november werden twee kopstukken, onder wie de als 'godfather' te boek staande Greg R. (70), opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Wessels en lidmaatschap van een misdaadbende. Ze zitten nog altijd vast.

Wessels was geen onbekende in het criminele circuit. De reden voor zijn liquidatie is mogelijk omdat de Amsterdammer een partij drugs zou hebben gestolen.

De G. en medeverdachte Howard K. zitten in de cel. De derde verdachte, Patrick S., was al vrij uit voorarrest. Hij zou voorbereidingen hebben getroffen voor de liquidatie.

Er is nog geen nieuwe zittingsdatum bekend.

