Verdachte schietpartij Oss overleden

De Anna Bijnstraat in Oss waar de schietpartij plaatsvond. Ⓒ ANP

OSS - De verdachte van een schietpartij die maandagochtend het leven kostte aan een 43-jarige man uit Oss is donderdag overleden. De 59-jarige verdachte werd maandagmiddag ernstig gewond aangetroffen in een pand aan de Molenweg in Oss. De politie gaat ervan uit dat hij heeft geprobeerd om zichzelf van het leven te beroven.