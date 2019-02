Ook compensatie na storing warmtepomp

Aanleiding voor de gedragslijn is een handhavingsverzoek dat bij de ACM is binnengekomen. De autoriteit legt in de gedragslijn uit dat een warmteleverancier ook bij gebruik van een warmtepomp een compensatievergoeding moet betalen. Bij een storing van meer dan vier uur die niet drie dagen voorafgaand aan de onderbreking is aangekondigd, geldt de compensatievergoeding.

De compensatievergoeding voor warmte is vergelijkbaar met die voor elektriciteit en gas. De warmteleverancier verrekent de vergoeding automatisch binnen zes maanden met de klanten. Daarbij gaat het om 35 euro bij een onderbreking van vier tot acht uur, vermeerderd met 20 euro voor elke volgende aaneengesloten periode van vier uur.