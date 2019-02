Kamer behoudt vertrouwen in minister na ambulancekwestie

SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat de minister opstapt omdat de wettelijke aanrijtijden van ambulances stijgen nu het ziekenhuis in Lelystad failliet is en de spoedeisende hulp alleen overdag open is en er geen acute kraamzorg meer kan worden verleend. Ambulances moeten daardoor uitwijken naar andere ziekenhuizen, die verder weg liggen.

Vooral voor zwangere vrouwen op Urk zijn de problemen prangend. Verloskundigen sloegen deze week alarm omdat de bevallende Urkers sindsdien langer in de ambulance moeten liggen, voordat ze bij een ziekenhuis in Zwolle, Sneek of Heerenveen kunnen zijn. De aanrijtijden voldoen volgens hen niet meer aan de norm van 45 minuten.

Ook GGD Flevoland meldt langere ambulancetijden. Vorig jaar steeg de gemiddelde tijd die een ambulance erover deed ineens van 39 minuten in oktober naar 51 minuten in december.

Voor SP’er Van Gerven is de maat vol. „De volksgezondheid is in het geding.” Ook PVV-Kamerlid Fleur Agema vindt dat Bruins moet opstappen.

Een door de SP ingediende motie van wantrouwen zal vandaag echter worden weggevaagd. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zullen de motie niet steunen en ook oppositiepartijen zoals GroenLinks en PvdA zien daar niks in.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet ziet liever dat minister Bruins regelgeving schrapt die een kraamcentrum op Urk in de weg staat. Van een bezorgd actiecomité hebben Kamerleden namelijk te horen gekregen dat dit soelaas kan bieden.

Bruins liet gisteren al weten dat hij gaat kijken of dat inderdaad de problemen met ambulancezorg voor zwangere Urkers kan oplossen.

De VVD-bewindsman liet gisteren tijdens een debat weten dat hij de 45-minutennorm voor ambulances niet zaligmakend vindt. Liever kijkt hij naar een andere regel, die stelt dat een ambulance na een 112-melding binnen vijftien minuten bij de patiënt moet zijn. Die norm wordt in Flevoland nog wel gehaald.