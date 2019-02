Stap van Astrid en Sonja naar justitie was „ultiem verraad”

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Dat de twee zussen van Willem Holleeder naar justitie zijn gestapt om tegen hem te gaan verklaren, moet hij hebben ervaren als „het ultieme verraad.” Holleeder „dacht op de eeuwige loyaliteit van zijn zusters te kunnen rekenen, maar dat is een misrekening geweest”, aldus officier van justitie Sabine Tammes in het requisitoir in de zaak-Holleeder.