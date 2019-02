Turkije zet wapendeal met Rusland door

De deal is omstreden omdat Turkije lid is van de NAVO. Daarnaast is het Russische materieel niet te integreren in de wapenarchitectuur van de NAVO. De Verenigde Staten zouden Turkije achter de schermen te kennen hebben gegeven voor vrijdag van Turkije te willen weten of de wapenleverantie doorgaat.

„Alleen omdat Rusland problemen heeft met een ander land waar we heel veel om geven - het oplossen van dat probleem via Turkije zou niet rechtvaardig zijn”, zei Volkan Bozkir. Volgens het parlementslid is een groot deel van het bedrag al betaald en zijn de Turkse banden met Rusland en de Verenigde Staten beide van belang.