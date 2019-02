Jihadbruid: geen spijt, toch naar huis

De Britse Shamima Begum (19) vertrok vier jaar geleden naar het kalifaat. Nu die staat is ingestort zit ze in een vluchtelingenkamp. Britse media interviewden haar.

Afgehakt hoofd

Tegen de BBC vertelde ze over het moment dat ze voor het eerst een afgehakt hoofd zag. Het hoofd in de vuilnisbak deed haar niets, want het was van een vijand van de islam geweest. ‘Ik dacht eraan wat hij moslimvrouwen had aangedaan als hij de kans had gehad.’

Ze is hoogzwanger. Al tweemaal eerder is ze bevallen maar beide kinderen zijn gestorven in IS-gebied.

Arnhem

Haar man Yago Riedijk komt uit dezelfde kring als de Arnhemse jihadisten die op een vakantiepark in Weert trainden voor een aanslag met Kalasjnikovs en bomvesten. Die groep werd september aangehouden. Ook de Arnhemse jihadrapper Marouane B. was een bekende.

Riedijk zou zich in het strijdgebied hebben overgegeven aan Koerdische troepen. Hij staat sinds 2016 op de nationale terreurlijst.