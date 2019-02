Verhuurder geeft autobezitter boete

Wie wel een wagen aanschaft, moet een boete van elke keer 50 euro betalen. Een conciërge gaat controleren of de bewoners van ’New Harlem’ toch niet stiekem hun auto in de buurt parkeren, zo schrijft het Haarlems Dagblad. Wie de regels overtreedt, wordt z’n huurhuis uitgezet.

Hoorne Vastgoed wil de huurders contractueel verbieden een auto in een straal van een kilometer van hun huis te parkeren.

Het bouwproject komt aan de rand van het stadscentrum waar weinig ruimte voor parkeerplaatsen is. De gemeenteraad moet nog instemmen met de bouw en is verdeeld. De projectontwikkelaar heeft beloof dat ’hun’ huurders, die rond de duizend euro gaan betalen, geen auto zullen hebben.

De krant sprak met een advocaat gespecialiseerd in huurrecht die zegt dat het verbod op een auto juridisch kansloos is. Menno Stokvis zegt dat een huismeester geen inzage mag hebben in kentekengegevens.