’Levensgevaarlijke drugs via post: gevangenis grijpt in’

Dat meldt 1Limburg vrijdag. Volgens de omroep zou de gevangenisdirectie hebben ingegrepen na ’signalen’ van smokkelpogingen.

Spice is een kruidenmengsel en lijkt door de toevoeging van synthetische cannabinoïden op gewone cannabis. Spice is echter vele malen meer verslavend en gevaarlijker. In Engeland wordt de drugs, ook wel fake weed genoemd, veel gebruikt en heeft het ook levens gekost. Gebruikers van Spice worden omschreven als ’zombies’.

Spice is relatief goedkoop en het effect is erg sterk. Volgens de regionale omroep is het ook goed op te lossen in papier, waardoor het makkelijk te smokkelen is. Dat is de reden dat de gevangenen voorlopig alleen gekopieerde versies van hun post ontvangen.

De originele poststukken worden wel bewaard en aan de ontvanger gegeven zodra de straf is uitgezeten. Geprivilegieerde post, bijvoorbeeld van advocaten, wordt overigens niet gekopieerd.