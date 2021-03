Automobilist slaat voetganger met vuist in het gezicht in Leeuwarden

De bestuurder kwam vanaf de Van Swietenlaan aanrijden, terwijl de voetganger vanaf het station richting de binnenstad liep. Even was er onduidelijkheid over wie voorrang had, daarop stapte de automobilist uit en sloeg de voetganger in het gezicht.

De man stapte vervolgens in en reed weg. De politie meldt dat de eigenaar van de auto bekend is en dat het onderzoek gaande is.